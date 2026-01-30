ВС России за неделю нанесли по ВПК Украины массированный и 6 групповых ударов

За минувшую неделю — с 24 по 30 января — российские военные нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины и освободили семь населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Удары нанесли в ответ на террористические атаки по гражданским объектам на территории России. По данным ведомства, их результатом стало поражение предприятий военной промышленности, объектов энергетики и транспортной инфраструктуры, складов боеприпасов и цехов по производству беспилотников.

В ходе наступления подразделения группировок «Север» и «Запад» освободили Старицу и Белую Березу, а также Купянск-Узловой. Бойцы «Юга» войск взяла под контроль Бересток в ДНР. На Запорожском направлении освободили Терноватое, Новояковлевку и Речное.

За неделю ВСУ потеряли свыше 8600 военнослужащих, а также значительное количество техники.

Сегодня ВС России сообщили об освобождении трех населенных пунктов в ДНР и Запорожской области. В операциях участвовали войска групп «Днепр», «Восток» и «Юг».