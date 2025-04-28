Освобождение Курской области и «боевые буряты». Главное о ситуации в зоне СВО

Главным событием ушедшей недели стало полное освобождение Курской области. Российским бойцам в этом помогали северокорейские солдаты, которых для конспирации называли «боевыми бурятами». Но на освобождении региона успехи ВС РФ не заканчиваются. Подробнее об обстановке в зоне СВО — в материале 360.ru.

Как ВС РФ освободили Курскую область После взятия села Горналь российские войска полностью вернули контроль над Курской областью. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля доложил об этом президенту Владимиру Путину. ВС России действовали в несколько этапов: остановили продвижение украинской группировки, сократили площадь вклинения и вынудили ВСУ перейти в оборону;

изолировали основную группировку противника встречными ударами с флангов вдоль государственной границы;

разделили и уничтожили вторгшиеся в Курскую область подразделения по частям;

обрушили оборону ВСУ, наступив со всех направлений и проникнув в тыл по подземной трубе газотранспортной системы;

вынудили ВСУ начать отход, в течение пяти дней сократив площадь вклинения в 2,5 раза;

разгромили оставшиеся соединения. Потери ВСУ с начала вторжения достигли 76 550 человек. Украинская армия лишилась 412 танков, 647 самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, 314 бронетранспортеров и других видов техники. Реакция на освобождение Курской области Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на следующий день после доклада Герасимова. Он заявил, что Курское направление входит в число самых напряженных. «Больше всего боев на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях. Наши военные продолжают активные защитные действия на территории определенных районов Курской и Белгородской областей», — сказал глава киевского режима.

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Западные СМИ проигнорировали провал курской авантюры, заявил ирландский журналист Чей Боуз. Об этом же сказал и лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Мы три года подвергаемся глупой пропаганде, которая не позволяет понять, что происходит. И когда происходит такое значительное событие, как освобождение Курской области, — об этом не говорят французам или говорят очень мало», — отметил он. Депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани напомнил, что вторжение в Курскую область не принесло ВСУ никаких результатов, они не сумели приблизиться в Курску. Генерал-майор ВВС Турции в отставке Беязыт Караташ заявил, что после неудачи киевский режим утратил преимущество и больше не сможет выдвигать какие-то либо условия на переговорах. По его мнению, это грозит утратой контроля над черноморским побережьем. Военные КНДР на СВО Россия впервые подтвердила участие северокорейских военных в спецоперации на Украине. Герасимов сообщил, что они действовали в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он вступил в силу 4 декабря 2024 года.

Солдаты и офицеры Корейской народной армии, выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими, в ходе отражения украинского вторжения показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм. Валерий Герасимов Начальник Генштаба ВС России

Ради конспирации военные называли солдат из КНДР «боевыми бурятами», рассказал военкор Александр Коц. Сначала они прошли обучение на полигонах, освоили управление дронами и тактику современных боевых действий, затем отправились в Курскую область. Северокорейцы жили в полевых условиях, держали третью, затем вторую линии обороны, перешли на закрепленные территории и, наконец, отправились в штурмы. По словам Коца, они помогли освободить Кореневский район, Старую и Новую Сорочины, Куриловку.

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«Корейские солдаты отличились слаженностью, дисциплиной, фатальным пренебрежением к смерти и недюжинной выносливостью. Оно и понятно — в основном это молодые парни, крепкие, накачанные и неплохо подготовленные на родине. <…> У них было строгое правило — не попадать в плен живым. И не сдаваться добровольно», — сказал военкор.

Продвижение в Донбассе Удар по Константиновке Группировка войск «Юг» на Константиновском направлении зачистила населенный пункт Сухая Балка и заняла соседнюю Тарасовку. Это позволит получить контроль над крупной транспортной артерией, соединяющей Константиновку и Красноармейск, которая расположена к северо-западу. Кроме того, России отошла Березовка. Войска ударили и по самой Константиновке — одному из главных логистических узлов в находящейся под контролем Украины части ДНР. Через этот город велась доставка оружия и личного состава ВСУ на Красноармейское и Часовоярское направления. База националистов в Павлограде В Днепропетровской области российские беспилотники уничтожили базу батальона «Госпитальеры» — структурного подразделения «Правого сектора»*.

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Военкор Евгений Поддубный сообщил, что в конце зимы 2024 года под видом медиков-добровольцев Nordic Combat Medics в этом батальоне сражались финские наемники. Удары по предприятиям ВПК Украины Российские военные поразили железнодорожные эшелоны с военными и техникой, производства дронов и комплектующих, а также цеха ремонта и восстановления боевой техники в Харьковской, Запорожской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской, Хмельницкой и Киевской областях. В Краматорске удары пришлись по стоянкам западной военной техники и пунктам временной дислокации боевиков, в Славянске — по укрепрайону на территории промзоны.

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Взрывы прогремели в Одесском морском порту, а также к востоку от аэропорта в промзоне Одессы, где производится и хранится оружие для ВСУ. В Киевской области под удар беспилотников попали элементы ПВО в районе аэропорта Борисполь. Разгром точки запуска БПЛА Разведка вычислила местонахождение стартовой площадки и хранилища дронов 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Запорожской области. Российские дроны-камикадзе «Герань» поразили цель. Харьковское направление Российские военные нанесли комбинированные огневые удары по пунктам временной дислокации, военно-промышленным объектам, железнодорожной станции Балашовка в Харькове. «Герани» и «Ланцеты», по информации военного журналиста Геннадия Алехина, отработали по базам обучения бойцов в лесистой зоне вдоль шоссе Харьков — Белгород. «Было минимум 15 взрывов, три из них — в окрестностях Харькова, по сведениям моих источников, с двойной детонацией. До сих пор не могут потушить», — сообщил он. Алехин рассказал об ощутимых успехах на Купянском направлении. ВС России устремились с юга и севера, вокруг Купянска, по направлению к Великому Бурлуку. Железнодорожные и автомобильные пути из Двуречной в Купянск, Шевченково, Чугуев и Волчанск в основном перешли под российский контроль. * «Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация.