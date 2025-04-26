Появились кадры освобождения Горналя в Курской области

Российские военные освободили село Горналь, последнее подконтрольное ВСУ в Курской области. Минобороны в Telegram-канале показало видео боев за населенный пункт.

На кадрах можно увидеть работу артиллерии и реактивных систем залпового огня по позициям боевиков.

В субботу, 26 апреля, начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении территории Курской области от ВСУ.

Герасимов подчеркивал, что завершился разгром украинских вооруженных формирований на территории Курской области, а план киевского режим по созданию «стратегического плацдарма» потерпел провал.

Путин в ответ поздравил бойцов с успехом и поблагодарил за героизм и мужество, проявленные в служении России. Глава государства отмечал, что понесенные ВСУ потери в Курской области создали условия для наступления бойцов на важных участках фронта.