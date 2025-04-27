Филиппо: во Франции гражданам не говорят об освобождении Курской области от ВСУ

Французам предпочитают не рассказывать об освобождении Курской области от ВСУ. В Париже не принято говорить о провалах президента Украины Владимира Зеленского, сообщил RT лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Депутат отметил, что французским властям выгодно распространять фейковую информацию о России. Поэтому о таких значительных событиях, как освобождение Курской области, жителям Франции не говорят.

«Мы три года подвергаемся глупой пропаганде, которая не позволяет понять, что происходит», — подчеркнул он.

По словам Филиппо, руководство страны делает все для того, чтобы вся транслируемая для общества информация вписывалась в единый европейский нарратив войны.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости принудить Россию к перемирию на Украине. Он отметил, что французские власти якобы неустанно работают над этим вопросом. Позицию Макрона поддержали в Великобритании.