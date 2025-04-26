Военкор Коц: действовавшие в Курской области бойцы из КНДР не боялись смерти

Переброшенные в Курскую область бойцы из Северной Кореи продемонстрировали слаженность, жесткую дисциплину, выносливость и отсутствие страха смерти. Об этом написал в свой статье военный корреспондент сайта kp.ru Александр Коц.

Он подчеркнул, что украинские боевики неоднократно совершали провокации в отношении северокорейских солдат, предлагая им сдаться в плен.

С украинской стороны регулярно разбрасывали поддельные купюры из КНДР, где были надписи на корейском с предложением сложить оружие, а также с оскорбительными фразами в адрес Ким Чен Ына.

«У них было строгое правило — не попадать в плен живыми. И не сдаваться добровольно. <…> Ни один корейский солдат не нарушил ни своей присяги, ни союзнических обязательств», — написал Коц.

По его словам, в ходе освобождения Курской области северокорейские военные получили реальный опыт противостояния тактике западной ведения боя, которую использовали украинские боевики.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что бойцы из Северной Кореи присоединились к российским военным для освобождения приграничных районов Курской области в рамках выполнения договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Она добавила, что освобождение российского региона войдет в историю боевого братства народов России и Северной Кореи.