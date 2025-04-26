Подземный десант и помощь КНДР. Как Курскую область освобождали от ВСУ

Восемь месяцев и 20 дней — столько продлилось вторжение ВСУ в Курскую область. Под контролем украинских боевиков за это время побывали 59 населенных пунктов, в том числе город Суджа. Российские военные успешно завершили операцию по освобождению региона от противника 26 апреля 2025 года. Как это было — в материале 360.ru.

Когда Украина вторглась в Курскую область Нападение ВСУ на Курскую область началось около 05:30 по московскому времени 6 августа 2024 года. В нем участвовали порядка тысячи украинских боевиков, сообщал РБК. На следующий день, 7 августа, в регионе объявили режим ЧС, спустя три дня ввели режим контртеррористической операции. Его также объявили в соседних Брянской и Белгородской областях. Жителей начали эвакуировать. Боевики ВСУ не жалели никого и ничего. Они обстреливали дома мирных жителей и даже святые места. Сильно пострадал Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь под Суджей. «Разрушены монастырский собор, второй храм, корпуса монашеские», — рассказывал тогда настоятель монастыря Питирим. К 12 августа под контроль Украины перешли 28 населенных пунктов, объявил Алексей Смирнов, в тот момент занимавший пост временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. За шесть дней с момента вторжения противник продвинулся на 12 километров в глубину от границы, уточняло РИА «Новости».

Фото: РИА «Новости»

По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, атаку согласовывали с Западом. Однако в США и странах Европы ответили, что якобы не знали об этих планах. Главной целью вторжения ВСУ на принадлежащие России территории Подоляк назвал усиление позиции Киева на возможных переговорах. План не сработал — российский лидер Владимир Путин заявил о бесперспективности переговорного процесса после случившегося.

О каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозу для объектов ядерной энергетики? Владимир Путин президент России

Зеленский впервые прокомментировал вторжение только 18 августа. Он объяснил атаку желанием создать буферную зону на российских землях. После этого на протяжении порядка пяти месяцев не было практически никакой официальной информации о масштабах вторжения ВСУ. Лишь 17 января 2025 года Министерство обороны России раскрыло, какую территорию максимально удавалось занять украинским боевикам с августа. Речь шла о 1268 квадратных километрах. Но к середине января российским военным удалось освободить больше 63% захваченных земель — 801 квадратный километр.

Фото: РИА «Новости»

Как шло освобождение Курской области Борьба за регион начала разворачиваться в пользу России 12 сентября 2024 года. Военнослужащим удалось отбить Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость и 10-й Октябрь, сообщила пресс-служба Минобороны. К 16 сентября российский бойцы заняли еще два населенных пункта — деревню Успеновку в Кореневском районе и село Борки в Суджанском. В начале октября Россия вернула контроль над деревней Новая Сорочина и хутором Покровским, а к концу месяца глава государства объявил, что около двух тысяч украинских военных блокированы и окружены в Курской области. «Российская армия приступила к ликвидации этой группировки», — сказал тогда Владимир Путин.

Фото: Telegram-канал занимавшего должность врио губернатора Курской области Алексея Смирнова

К середине декабря Минбороны отчиталось о взятии сел Дарьино, Новоивановка и Плехово в Суджанском районе. За первые две недели января российским бойцам удалось выдавить противника еще из четырех сел — Александрии, Леонидова, Русского Поречного и Кругленького. В феврале и марте список окончательно освобожденных российскими военнослужащими населенных пунктов пополнили села Свердликово, Орловка, Погребки, Малая Локня, Лебедевка, Черкасское Поречное, Бондаревка, Мартыновка, хутора Никольский, Агроном, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Правда, Южный и Косица, деревни Новая и Старая Сорочины, Викторовка, Богдановка, Михайловка и Николаевка. Также ВС России отбили слободы Замостье и Подол, села Заолешенка, Казачью Локню, Гончаровку и Гоголевку, поселки Мирный и Меловой, хутора 1-й Княжий и 2-й Княжий, деревню Рубанщину.

Фото: РИА «Новости»

К 12 марта противника удалось выдавить с 86% территории, то есть с 1100 квадратных километров из 1268. На следующий день, 13 марта, российские военнослужащие освободили Суджу — единственный город, который смогли занять ВСУ с августа 2024-го. Уже тогда стало понятно, что полная зачистка Курской области от противника — только вопрос времени. К середине апреля под контроль ВС России вернулись село Гуево и деревня Олешня в Суджанском районе. Количество населенных пунктов, которые отбила наша армия, достигло 57. Кроме того, за время операции российские бойцы освободили хутор Новенькое, а также села Веселовка, Журавка и Басовка в Сумской области. Последним в Курской области ВС России взяли под контроль село Горналь в Суджанском районе. И сегодня, 26 апреля 2025 года, регион полностью освободили от ВСУ.

Что начальник Генштаба Герасимов доложил Путину О завершении операции президенту России Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов. Он выступил с докладом перед Верховным главнокомандующим.

Завершен разгром вооруженных формирований Вооруженных сил Украины, вторгшихся в Курскую область. Планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву нашего наступления в Донбассе провалились. Валерий Герасимов начальник Генштаба ВС России

По его словам, на начальном этапе продвижение противника вглубь остановили с последующим сокращением площади вклинения. Тогда украинские подразделения вынужденно перешли к обороне.

Наиболее активная фаза операции началась 6 марта этого года. Оборона ВСУ обрушилась в результате наступательных действий соединений и воинских частей группировки «Курск» одновременно на всех направлениях, а также прорыва в тыл противника силами подземного десанта в составе добровольческого формирования «Ветераны», личного состава 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го мотострелкового полка и отряда специального назначения «Ахмат» по трубе газотранспортной системы.

После этого в течение пяти дней площадь вклинения уменьшилась в два с половиной раза, а дальше российские бойцы выбили с территории региона немногочисленные остатки украинских элитных подразделений.

Фото: РИА «Новости»

За время операции потери ВСУ составили больше 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Также Украина лишилась больше 7700 единиц военной техники. Герасимов отдельно отметил участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики. Они оказывали помощь в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенном между Россией и КНДР.

Солдаты и офицеры Корейской народной армии, выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими, в ходе отражения украинского вторжения показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм. Валерий Герасимов

Сейчас на освобожденных территориях ВС России продолжают работу по выявлению одиночных военнослужащих ВСУ, которые пытаются укрыться на российских землях. Заслушав доклад Герасимова, Владимир Путин поздравил весь личный состав воинских подразделений, принимавших участие в разгроме неонацистских формирований, вторгшихся в Курскую область. Президент также подчеркнул заслуги добровольческого формирования «Ветераны».

Осуществили дерзкий подземный десант в район Суджи и создали условия для ее полного освобождения. Владимир Путин

Путин отметил, что авантюра киевского режима полностью провалилась. Это создало условия для дальнейших успешных действий российских войск на других участках фронта, а также приблизило окончательный разгром неонацистского режима.

Фото: РИА «Новости»

Тема обмена территориями для Украины закрыта навсегда

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна, в регионе ни на минуту не сомневались, что победа будет за ВС России. Об этом он написал в своем Telegram-канале. «Не передать словами, что это значит для каждого жителя: об этом молились, этого ждали, этим болели. Впереди — огромная работа по разминированию, расчистке и восстановлению территории. Но мы обязательно с этим справимся», — отметил врио главы региона. Хинштейн подчеркнул, что власти сделают все, чтобы освобожденная земля стала еще лучше и краше, чем была раньше. В первую очередь во имя тех, кто отдал ради этого дня самое дорогое — свою жизнь.

Военный эксперт Василий Дандыкин назвал освобождение Курской области знаковым моментом. Однако впереди у ВС России остается еще много задач.

Дальше — Донбасс, Запорожье, Херсонская область. Противник активничает на границе, занимается диверсионными актами. Кроме того, российские бойцы зашли в Сумскую область. Так что работы у наших ребят еще очень много. Василий Дандыкин военный эксперт

Собеседник 360.ru напомнил, что также идут переговоры о мирном урегулировании: нужно смотреть, как будет развиваться ситуация дальше.

Политолог Сергей Станкевич отметил, что для России освобождение Курской области стало не только фактически значимым, но и символичным. «Первое вторжение иностранных войск на территорию России, состоявшееся после Второй мировой войны, прекращено. И это произошло довольно близко по дате к Дню Победы. Что касается Украины, то она лишилась возможности использовать свое присутствие на земле Курской области. Тема обмена территориями отпала навсегда», — заключил он.