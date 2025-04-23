ВС России взяли под контроль Тарасовку в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Тарасовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Населенный пункт Тарасовка Донецкой Народной Республики освободили в результате активных действия подразделений войск „Южная“», — заявили в ведомстве.

Также бойцы группировки нанесли огневое поражение формированиям двух бригад территориальной обороны, пяти механизированных бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Ульяновка, Новооленовка, Иванополье, Часов Яр, Новая Полтавка, Миньковка, Березовка, Яблоновка и Северск Донецкой Народной Республики.

Ранее российские военные также взяли под контроль Сухую Балку и Преображенку в ДНР. В ходе освобождения второго населенного пункта военные отказались от радиопереговоров и для связи использовали лишь звуковые сигналы.