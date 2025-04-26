Курскую область полностью освободили от ВСУ

Российские военные завершили операцию по освобождению Курской области от ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

О разгроме украинских вооруженных формирований и полном освобождении региона президенту Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов. Заслушав его доклад, глава государства поздравил и поблагодарил российских военных.

«Авантюра киевского режима полностью провалилась», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что огромные потери, которые понес противник, отразятся на всей линии боевого соприкосновения. Разгром ВСУ в Курской области создал условия для дальнейших успешных действий российских бойцов и на других важнейших участках фронта, а значит, приблизил разгром неонацистского режима в целом.

«Поздравляю весь личный состав, всех бойцов и командиров с этим успехом, с победой. Благодарю вас за проявленное мужество, героизм, за служение Отечеству нашему и народу России», — сказал глава государства.

Ранее стало известно, что ВСУ начали переброску резервов с курского направления в ДНР.