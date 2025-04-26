Караташ: если Киев откажется от переговоров, то потеряет выход к Черному морю

Украина лишилась единственного козыря для переговоров с Россией после освобождения Курской области от боевиков ВСУ. Вскоре Киев может потерять все черноморское побережье, заявил РИА «Новости» генерал-майор ВВС Турции в отставке Беязыт Караташ.

По его словам, Украина потеряла преимущество после потери Курской области. Теперь Киев не сможет выдвигать какие-то новые предварительные требования для будущих мирных переговоров.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется согласиться на ведение дипломатического диалога. У него больше не получится потянуть время при поддержке Запада.

«Зеленский должен признать потерю Крыма, Донбасса… В ином случае, если Киев будет затягивать войну, то потеряет уже побережье Черного моря», — подчеркнул эксперт.

Караташ добавил, что европейские страны продолжают мешать проведению мирных переговоров между Россией и Украиной.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Зеленский в глазах мирового сообщества превратился в «голого короля» после освобождения бойцами ВС РФ Курской области от ВСУ.