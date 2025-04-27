Журналист Боуз: 80 тысяч солдат ВСУ никогда не смогут покинуть Курскую область

Президент Украины Владимир Зеленский загубил десятки тысяч украинских солдат, отправив их в Курскую область. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X .

«Восемьдесят тысяч человек, отправленных диктатором Зеленским в Курскую область, уже никогда не покинут Россию», — констатировал он.

По словам журналиста, проплаченные западные СМИ скрывают от общественности провал курской авантюры Киева.

Украинские боевики вторглись в курское приграничье утром 6 августа 2024 года. Они обстреливали дома мирных жителей, убивали, жестоко пытали и насиловали гражданских. Зеленский рассчитывал, что оккупация Курской области усилит позиции Киева на возможных переговорах, но план провалился. Российские войска полностью освободили русскую землю 26 апреля 2025 года.

Ранее Минобороны России сообщило, что противник потерял в Курской области за все время боевых действий более 76550 боевиков. В настоящее время в освобожденных районах региона ведутся поиски одиночных боевиков ВСУ, пытающихся укрыться.