Вооруженные силы России завершили разгром формирований ВСУ в Курской области. За время боевых действий на этом направлении потери противника составили больше 76 550 человек, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Помимо живой силы, ВСУ лишились 412 танков, 314 бронетранспортеров, 64 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS американского производства, 134 станций РЭБ, 31 пусковой установки зенитных ракетных комплексов и множества другой техники.

В освобожденных районах региона идут работы по выявлению одиночных украинских военнослужащих, пытающихся укрыться. Также инженерные подразделения ВС России ведут сплошное разминирование территории и уничтожение взрывоопасных предметов.

Ранее стало известно о полном освобождении Курской области от ВСУ. Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил о завершении операции президенту Владимиру Путину.