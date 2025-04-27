Депутат Мариани: вторжение ВСУ в Курскую область не достигло никаких результатов

ВСУ провели кровавую операцию по вторжению в Курскую область, которая закончилась безрезультатно и с огромными потерями. Об этом РИА «Новости» заявил депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани.

Он отметил, что в действительности, находясь в российском регионе, украинские боевики всегда долго оставались вдалеке от Курска и занимали небольшую территорию.

«Это вторжение останется, я хочу сказать, крайне кровавой операцией для украинской армии, не принесшей совершенно никаких результатов», — отметил Мариани.

По словам депутата, идею удерживать часть территории Курской области, чтобы упростить переговоры с Россией, предложила Великобритания. Но это лишь привело к смертям тысячи украинских солдат.

Ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что после освобождения Курской области бойцы ВС России продолжат громить ВСУ на других участках фронта.