Эвакуированных жителей Алешек разместили в ПВР в Симферополе

Эвакуированных жителей Алешек привезли в пункт временного размещения в Симферополе, их осмотрели врачи и накормили. Об этом сообщил телеканал «Звезда» .

Многие беженцы — пенсионеры, они давно не посещали врачей и неважно себя чувствуют. Медики измерили всем желающим давление, уровень глюкозы в крови, сняли кардиограммы. Для медосмотра задействовали передвижной флюорограф.

Всем прибывшим предоставили горячее питание, их разместили в комнатах с удобствами, которых они не видели уже несколько лет.

Часть жителей осталась в городе. Им раздали горячую еду из полевой кухни и снабдили запасом продуктов, средствами гигиены, топливом для генераторов, лекарствами.