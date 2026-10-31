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    Эвакуированных жителей Алешек разместили в ПВР в Симферополе

    Эвакуированных жителей Алешек привезли в пункт временного размещения в Симферополе, их осмотрели врачи и накормили. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

    Многие беженцы — пенсионеры, они давно не посещали врачей и неважно себя чувствуют. Медики измерили всем желающим давление, уровень глюкозы в крови, сняли кардиограммы. Для медосмотра задействовали передвижной флюорограф.

    Всем прибывшим предоставили горячее питание, их разместили в комнатах с удобствами, которых они не видели уже несколько лет.

    Часть жителей осталась в городе. Им раздали горячую еду из полевой кухни и снабдили запасом продуктов, средствами гигиены, топливом для генераторов, лекарствами.

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