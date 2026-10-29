«Братьев не предадим». Лукашенко подтвердил приверженность союзничеству с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил приверженность союзническим отношениям с Россией. Такое заявление он сделал на встрече с главой Республики Алтай Андреем Турчаком, сообщило БелТА .

По словам белорусского лидера, даже в сложные времена, в период спецоперации республика останется верна своей политике.

«Я сказал однозначно, что мы не предатели, мы никогда своих братьев не предадим. И как бы ни было сложно и трудно, мы всегда будем рядом», — подчеркнул он.

Лукашенко заверил Турчака в готовности Белоруссии сотрудничать по интересующим Алтай направлениям.

Ранее глава государства отметил, что республика могла бы вновь обеспечивать товарами отдельные российские регионы, как это было во времена СССР.