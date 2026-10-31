Жители Алешек встали в очереди за горячей едой на гумоперации

Российская сторона провела масштабную гуманитарную операцию в Алешках. В ее рамках местных жителей обеспечили горячей едой, сообщил корреспондент РИА «Новости» с места событий.

К месту раздачи еды пришли десятки горожан. Организаторы накормили людей горячими обедами и напоили чаем. Многие жители брали порции для родственников и соседей.

На площади развернули полевую кухню. Обеды готовили без остановки. Приехал в Алешки и митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Священнослужитель пообщался с местными жителями и поддержал их. Иерарх также раздал горожанам небольшие иконы «Спаса Нерукотворного».

Гуманитарная миссия Алешках уже завершена, как рассказывала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Пожелавшие уехать жители города покинули его пределы.

Лантратова отмечала, что никаких инцидентов во время гуманитарной операции не произошло. Она выражала и благодарность военным России, которые обеспечили безопасность процедуры.

Кроме того, отдельно Лантратова поблагодарила первую леди США Меланию Трамп. Россия и Украина договорились о миссии в Алешках при ее посредничестве.