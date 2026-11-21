21 ноября 2026 05:00 Золотое кольцо празднует день рождения. Какой маршрут выбрать для спокойного отдыха на уик-энд Эксклюзив

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Россияне все чаще выбирают для отдыха микротуры по два-три дня. Большой популярностью пользуется Золотое кольцо — 21 ноября этот маршрут отмечает 59-летие. О том, какие города выбрать для путешествия и что интересного можно в них увидеть, — в материале 360.ru.

Как появились маршрут и его название

Золотое кольцо — самый известный российский туристический маршрут. В 2025 году по нему проехали 24 миллиона человек. Больше 40% путешественников отправляются из Москвы. Направление продолжает активно развиваться. В преддверии 60-летия Золотого кольца государство и бизнес расширили его до 58 локаций: добавились 49 новых населенных пунктов и два национальных парка.

Фото: ИИ/360.ru

Маршрут пополнился даже двумя регионами — Тверской и Новгородской областями. Ранее он охватывал только Московскую, Владимирскую, Ивановскую, Костромскую и Ярославскую. История Золотого кольца восходит к 1967 году. Тогда журналист, литератор и искусствовед Юрий Бычков совершил путешествие на автомобиле по старинным городам вокруг Москвы и выпустил о них серию очерков в газете «Советская культура». Первый вышел 21 ноября. Именно Бычков составил кольцевой маршрут. Название ему журналист дал под впечатлением от золотых куполов многочисленных церквей и блестящего историко-культурного наследия древних городов.

Фото: РИА «Новости»

Изначальный маршрут включает Ярославль, Ростов Великий, Переславль-Залесский, Суздаль, Владимир, Иваново и Сергиев Посад. Отправление происходит из столицы.

Как расширялось популярное направление

По поводу включения новых территорий шли бурные дискуссии, рассказала 360.ru журналист, блогер, автор фильмов о путешествиях и книги «Золотое кольцо. Очарование древних городов» Юлия Акименко. Но сложно поспорить с тем, что это подарило туристам новые возможности. Теперь даже в рамках столь популярного круглый год маршрута можно выбирать разные направления, чтобы не столкнуться с толпами других путешественников.

Те, кто не ездил по Золотому кольцу, порой думают, что достаточно посетить один город, и все понятно: везде плюс-минус одно и то же. Но все города — совершенно разные, со своим особенным очарованием, атмосферой. Юлия Акименко Журналист, блогер, писатель, автор фильмов о путешествиях

Развитие направления укладывается в рамки главной идеи его автора. Бычков предлагал использовать туризм как возможность сохранять культурное и историческое наследие старинных городов и развивать их. «То, что у такого значимого для нашей страны маршрута есть конкретный автор, очень здорово. [Это доказывает, что] каждый из нас может сделать то, что будет жить десятилетиями, развиваться и расширяться», — поделилась мыслями Акименко.

Неизбитый маршрут Золотого кольца

Журналистка предложила один из вариантов поездки по Золотому кольцу для любителей спокойного отдыха вдали от скоплений людей. Можно отправиться на машине из Москвы в Рыбинск через Калязин, Мышкин и Углич. «Поедем сначала в сторону Калязина. Это очень красивый город совсем рядом с Москвой, туда очень легко добраться. В нем очень много воды», — рассказала Акименко. Она посоветовала пройтись по недавно реконструированной набережной и полюбоваться колокольней, стоящей на воде. До нее можно доехать на катере, есть шанс даже подняться.

Фото: РИА «Новости»

В Угличе, который официально стал частью Золотого кольца лишь в 2018 году, тоже происходят серезные реконструкции, восстанавливают разрушенные крепостные стены. Одна из местных достопримечательностей — красно-бело-синяя церковь Царевича Димитрия на крови, возведенная на месте трагической гибели сына Ивана Грозного в 1591 году. Внутри сохранились фрески, рассказывающие о тех событиях. Мышкин полон камерных музеев, отметила Юлия Акименко. Всего за несколько лет маленький городок добился такой славы, что в нем останавливаются круизные теплоходы. А Рыбинск погружает путешественников в атмосферу ХIХ — начала ХХ века: все вывески в городе стилизованы под исторические. Это производит благоприятное впечатление: нет визуального шума.

Фото: РИА «Новости»

«Нельзя сказать, что в окрестностях этих городов, если ехать на машине, сильно развита дорожная инфраструктура с точки зрения кафе. Но есть очень хорошие заправки, а на них — и магазины, и санузлы, и возможность взять кофе», — подчеркнула журналистка. Она посоветовала туристам захватить в дорогу термос с чаем и бутерброды. Они пригодятся, например, для прогулки по лесам, которые окружают дорогу по этому маршруту. В окрестностях Рыбинска и Рыбинского водохранилища много интересных глэмпингов и баз отдыха. Можно совместить городской культурно-исторический отдых с расслабленным природным.

Фото: ИИ/360.ru

«Мне кажется, это тоже отличный вариант, особенно для зимы, когда хочется покататься на лыжах, на санках, просто в снежки поиграть», — заметила Акименко. По ее мнению, более классические направления в рамках Золотого кольца тоже игнорировать не стоит: там много интересного.