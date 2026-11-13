Россиянам раскрыли цену отдыха в Европе на новогодних праздниках

АТОР: отдых в Европе в новогодние праздники обойдется в 300 тыс. рублей на двоих

Новогодняя поездка в Европу обходится российским туристам в среднем в 300 тысяч рублей на двоих. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян в беседе с РИА «Новости» .

«Перелет вместе с отелем на новогодние даты обойдется в среднем в 300 тысяч рублей за двоих, это не учитывает расходы на визу, они в среднем составят от 50-60 тысяч рублей за двоих», — сказал он.

Эксперт отметил, что Европа по-прежнему остается довольно нишевым направлением для путешествий, особенно на Новый год. Российские путешественники в этот период традиционно отдают предпочтение пляжному отдыху — Юго-Восточной Азии и Индийскому океану.

Из европейских стран лидерами спроса на новогодние праздники традиционно остаются Франция и Италия. Также в списке оказались Великобритания, Греция, Испания, Венгрия и Швейцария.