РСТ: россияне выбирают Вьетнам, Египет и Таиланд для отдыха на Новый год

Вьетнам, Египет и Таиланд стали лидерами по спросу на новогодние поездки и зимние каникулы за рубежом. Такие данные на пресс-конференции РСТ привела Яна Муромова, представляющая Комитет союза по выездному туризму и компанию Anex.

По ее словам, турпоток во Вьетнам вырос более чем на 50%. Туда летают из новых городов, а популярные курорты, включая Фукуок и Нячанг, активно развиваются. Страна уже соперничает с Египтом за семьи с детьми благодаря отелям «все включено» с аквапарками и анимацией.

Таиланд не сдает позиций, особенно для жителей Сибири и Дальнего Востока. Следом идут ОАЭ, где спрос снизился из-за высоких цен на проживание. В целом зимой зарубежные направления востребованнее, чем год назад, но туристы перераспределили спрос.

Муромова также отметила интерес к Шри-Ланке, Китаю и Танзании. Новогодние туры бронируют в среднем за 80 дней до поездки.

Ранее в РСТ назвали самые популярные направления на Новый год в России.