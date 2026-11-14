Туристам в одном эмирате ОАЭ компенсируют неиспользованные дни в случае ЧС

Гостям отелей в эмирате Рас-эль-Хайма в ОАЭ вернут деньги за неиспользованные дни в случае преждевременного выезда из-за ЧС. Об этом сообщил РИА «Новости» вице-президент департамента по развитию туризма региона Иад Расбей.

«Для спокойствия туристов, которые приезжают в наш эмират, мы запустили программу „Рас-эль-Хайма гарантии“ в партнерстве с 16 ведущими отелями эмирата», — рассказал чиновник.

По его словам, если МИД страны путешественника или власти ОАЭ официально рекомендуют воздержаться от поездки, гости могут сразу же уехать, не оплачивая оставшиеся ночи. Будущее бронирование можно бесплатно перенести на иные даты в течение 12 месяцев или просто отменить.

Программа распространяется только на путешественников, получающих услуги через туроператоров. В случае переносов или отмены рейсов гостиницы эмирата предложат дополнительные услуги.

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