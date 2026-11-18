На месте раскопок динозавров в Благовещенске откроют туристическую локацию. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

На 3500 квадратных метрах территории возведут купольную беседку для лекций и мастер-классов. Передвигаться туристы будут по деревянным настилам, а вокруг установят тематические скульптуры. Над зоной раскопок оборудуют ангар.

«Необходимо продумать маршрут таким образом, чтобы туристы смогли увидеть как можно больше, но при этом не мешали работать палеонтологам», — подчеркнул губернатор региона Василий Орлов.

Он добавил, что необходимо подготовить проезд и оборудовать парковки для туристов.

Раскопки проводят ученые Института геологии и природопользования ДВО РАН.

В России набирает популярность палеотуризм, спрос на этот вид досуга увеличился на 20% за последний год. Путешественники часто ходят в экспедиции по Подмосковью.