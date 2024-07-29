30 июля 2024 00:35 Разбросанные вагоны и зажатые люди. Главное о крушении поезда под Волгоградом Более 300 пассажиров поезда Казань — Адлер продолжили поездку к месту назначения 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Происшествия

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Следующий по маршруту Казань — Адлер поезд столкнулся с самосвалом на железнодорожном перегоне между станциями Гремячая — Котельниково. В результате аварии с рельс сошли девять вагонов, семь из них опрокинулись на землю. По последним данным, общее количество пострадавших составило 52 человека, из которых в больнице оказались 10 детей и 11 взрослых. 360.ru собрал все, что известно об аварии на путях.

Как столкнулись поезд и самосвал в Волгоградской области

Столкновение едущего пассажирского состава и грузовой машины произошло после полудня в понедельник, 29 июля. По данным пресс-службы РЖД, водитель большегруза выехал на пути во время работающей сигнализации, предупреждающей о приближении поезда.

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Увидев, что проезду состава мешает препятствие, бригада локомотива применила экстренное торможение, но из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось. Поезд въехал в грузовик на скорости 65 километров в час.

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В пресс-службе подчеркнули, что видимость проезда через железнодорожные пути на аварийном участке очень хорошая, поэтому водитель мог заметить приближающийся поезд на расстоянии одного километра.

Фото: Официальный Telegram-канал Федерального агентства железнодорожного транспорта / Telegram

Окончательную точку в вопросе о причине аварии установят следователи, которые возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Что происходило после ЧП

В первые минуты после аварии губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров создал оперативный штаб для мобилизации всех экстренных служб региона. В ходе своего объявления он уточнил, что с рельс сошли девять из 20 вагонов, а также электровоз. Всего в составе находились 812 человек.

Фото: Официальный аккаунт администрации Волгоградской области / Telegram

О том, что спасатели на место прибыли очень быстро, пассажиры рассказали ИА «Высота 102». Житель Тольятти Евгений во время аварии находился в вагоне, который удержался на рельсах. По его словам, о столкновении он понял по резкому торможению состава. После он увидел кабину самосвала с водителем, которую от удара отбросило далеко от места аварии. «И 10 минут не прошло, как на месте уже были пожарные, скорая. <…> Было много очевидцев, люди бросились к поезду — стали бить стекла и доставать раненых. Сильно пострадавших я не видел. Люди выбирались самостоятельно — побитые, поцарапанные, руки и ноги в крови. Но это были все те, кто сам выбрался», — рассказал собеседник журналистов.

Фото: Официальный Telegram-канал Федерального агентства железнодорожного транспорта / Telegram

Но самостоятельно выбраться смогли не все. Прибывшие на место спасатели вытащили заблокированных в вагонах пассажиров. По данным пресс-службы МЧС, более 100 раненым понадобилась медицинская помощь, которую они получили на месте.

Как уточнили в оперативном штабе, в Котельниковскую центральную районную больницу доставили 10 детей и 11 взрослых. Оттуда трех пострадавших в тяжелом состоянии, включая водителя самосвала и машиниста, эвакуировали в 25-ю больницу Волгограда. Еще 28 человек отправили на амбулаторное лечение.

Прерванное движение поездов и продолжение поездки

Место аварии оцепил караул пожарного поезда и стрелковая команда Вневедомственной охраны Федерального агентства железнодорожного транспорта. На такой шаг организаторы пошли, чтобы оградить багаж пассажиров из упавших вагонов от мародеров. На время ремонта все проходящие поезда пустили в обход. Так они продолжат курсировать до 30 июля.

Фото: Официальный аккаунт администрации Волгоградской области / Telegram

Более 300 пассажиров пострадавшего поезда разместили в открытых в Котельникове пунктах временного размещения. Для общения с ними на место прибыл губернатор Андрей Бочаров. По итогам встречи он заявил, что часть людей находится в шоковом состоянии. С ними начали работать специалисты.

По словам Бочарова, он узнал, кто из пассажиров готов продолжить свое путешествие в Адлер, чтобы перевозчик понимал, чей багаж нужно перенести в новый состав.

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В пресс-службе «Федеральной пассажирской компании» заявили, что все пассажиры потерпевшего крушение поезда получат компенсации в виде баллов по программе «РЖД Бонус». Кроме того, компенсации люди получат от страховой компании «СОГАЗ».

По данным на 20:45, более 300 пассажиров пострадавшего при аварии поезда выехали в 10 уцелевших вагонах со станции Гремячая в сторону Адлера. Из пунктов временного размещения к поездам людей подвезли на автобусах. Как сообщили в пресс-службе РЖД, остальные пассажиры отправятся в дальнейший путь на дополнительном составе, который прибыл из Волгограда, после получения своего багажа из пострадавших вагонов.