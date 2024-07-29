Ремонтные работы на месте ЧП с поездом под Волгоградом завершат 30 июля

Восстановительные работы на месте схода вагонов пассажирского поезда № 491 Казань — Адлер, по предварительной информации, могут завершить до 05:00 по московскому времени 30 июля. Об этом РИА «Новости» рассказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По его словам, хотелось бы завершить восстановительные работы уже сегодня, специалистам необходимо оценить максимальный объем работ, которые нужно будет провести.

«Я думаю, после того как это будет сделано, РЖД непосредственно заявят, когда будут восстановлены пути, мы считаем, что для восстановления нужно, предварительно, [время] до 05:00», — сказал Бочаров.

Ранее МЧС России сообщило, что днем 29 июля на перегоне Гремячая — Котельниково пассажирский поезд столкнулся с грузовиком «Камаз», водитель которого выехал на железнодорожный переезд, грубо нарушив ПДД.

С рельсов сошли девять вагонов, семь из них опрокинулись. В поезде находились 803 пассажира. Спасатели извлекли людей из опрокинувшихся вагонов, оказав медицинскую помощь более 100 пострадавшим. Еще 55 человек, в числе которых оказались помощник машиниста, два проводника и водитель грузовика, были госпитализированы.