Пассажиров попавшего в аварию поезда под Котельниково увезут в гостиницу и ДК

Пострадавших пассажиров попавшего в аварию поезда Казань — Адлер доставят в больницу. Остальных эвакуируют в пункты временного размещения, сообщила пресс-служба администрации Котельниковского района.

К месту аварии приехали автобусы. Они доставят пассажиров поезда в Дом культуры «Импульс», Центр досуга и кино города Котельниково и гостиницу «Кристалл».

Пострадавших должны доставить в Котельниковскую центральную районную больницу. Представитель медучреждения заявил 360.ru, что их привезли в приемный покой, однако список пациентов пока не составили.

Авария случилась после полудня на железнодорожном перегоне в четырех километрах от города Котельниково. Администрация сообщила, что КамАЗ выехал на пути на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с поездом № 491 Казань — Адлер.

По данным правительства Волгоградской области, из 20 вагонов девять сошли с рельсов. В поезде находились 813 человек. К месту ДТП приехали МЧС, полиция и скорая помощь — в общей сложности 324 специалиста. МВД России сообщило, что водителя грузовика госпитализировали. 360.ru показал видео с места ДТП.