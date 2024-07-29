Число пострадавших при сходе поезда под Волгоградом превысило 100 человек

МЧС: более 100 человек пострадали при сходе пассажирских вагонов под Волгоградом

Общее количество пострадавших при сходе вагонов поезда Казань — Адлер после столкновения с грузовиком в Котельниковском районе Волгоградской области превысило 100 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС .

В ведомстве уточнили, что всего с рельс сошли девять вагонов, из которых семь опрокинулись.

«Пожарно-спасательные подразделения деблокировали пострадавших и оказали первую помощь», — заявили в пресс-службе.

В Котельникове организовали восемь пунктов временного размещения для пассажиров.

«Интерфакс» со ссылкой на приемную Котельниковской ЦРБ сообщил, что госпитализация понадобилась 30 пострадавшим. Врачи оценили состояние пациентов, как средней степени тяжести.

Столкновение поезда и КамАЗа произошло на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области в понедельник, 29 июля. Губернатор региона Андрей Бочаров сообщил, что всего в составе находились 812 человек.

По данным РЖД, водитель большегруза выехал на пути во время работающего сигнала, чем нарушил правила дорожного движения. Машинист включил систему торможения, но столкновения избежать не удалось.

Следователи после аварии завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.