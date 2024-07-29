Резервный состав отправили пассажирам сошедшего с рельсов поезда под Волгоградом

Дополнительный состав отправили из Волгограда на станцию Гремячая для сбора пассажиров сошедшего с рельсов поезда № 491 Казань — Адлер. Об этом сообщила пресс-служба РЖД .

В компании отметили, что пассажиры доедут до пункта назначения по измененному маршруту, так как часть путей осталась закрыта из-за аварии. Новый поезд проследует через станции Петров Вал, Морозовская, Волгодонская с выходом на основной маршрут на станции Куберле.

Часть эвакуированных пассажиров пострадавшего в столкновении с грузовиком состава доставили на автобусах на станцию Котельниково, где разместили на вокзале. Людям раздали воду. После прибытия резервного состава на перрон станции Гремячая пассажиров привезут туда на автобусах.

Столкновение пассажирского состава с грузовиком на перегоне станций Гремячая — Котельниково в Волгоградской области произошло в понедельник, 29 июля, около 12:20. В результате с рельсов сошли девять вагонов, из которых семь опрокинулось.

В пресс-службе Федерального агентства железнодорожного транспорта уточнили, что в результате аварии повреждения получили соседние пути, поэтому часть поездов пустили в объезд аварийного участка. В ведомстве добавили, что всего пострадали 132 взрослых и восемь детей. Госпитализация потребовалась 55 пассажирам. Их доставили в центральную районную больницу Котельниково.

В РЖД уточнили, что среди пострадавших помощник машиниста, два проводника из студенческих отрядов, а также водитель большегруза. Около 100 человек получили медицинскую помощь на месте.