Раскрыта причина столкновения грузовика и поезда на путях под Волгоградом

РЖД: водитель КамАЗа выехал на переезд с исправной сигнализацией перед поездом

Водитель КамАЗа в Волгоградской области грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно работающей сигнализации перед близко идущим поездом. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения не удалось избежать из-за малого расстояния, сообщила пресс-служба РЖД.

Авария произошла в понедельник на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области.

Водитель КамАЗа выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер, из-за чего восемь вагонов сошли с рельсов.

«По уточненной информации, водитель автомобиля выехал на переезд при исправно действующей сигнализации, чем грубо нарушил правила дорожного движения. Машинист применил экстренное торможение, но скорость поезда составляла 65 километров в час, из-за малого расстояния столкновения избежать не удалось», — заявили в пресс-службе.

В РЖД добавили, что в этом месте железная дорога хорошо просматривается. Для водителя видимость поезда при подходе к переезду составляла более километра.

Ранее стало известно, что в результате аварии пострадали 100 человек, в том числе двое проводников. Госпитализация понадобилась 55 раненым.