Пассажирам поезда, попавшего в ДТП под Волгоградом, возместят стоимость билетов

Пассажиры поезда Казань — Адлер, потерпевшего крушение в Волгоградской области, получат компенсацию. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Федеральная пассажирская компания».

Согласно заявлению перевозчика, пассажирам полностью возместят стоимость проезда и начислят по 24 тысячи баллов по программе «РЖД Бонус» (баллы начисляются по курсу 3,34 рубля за один).

Кроме этого, компенсации пассажирам выплатит и страховая компания «СОГАЗ».

Личные вещи пассажиров отвезут на станцию Котельниково, где их и можно будет забрать.

Столкновение поезда с грузовиком произошло 29 июля на неохраняемом переезде на перегоне Гремячая — Котельниково. Электровоз и девять вагонов поезда сошли с рельсов. Число пострадавших при крушении превысило 100 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.