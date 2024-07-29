Жена водителя КамАЗа рассказала о его состоянии после ДТП с поездом под Волгоградом

Водителя КамАЗа после ДТП с поездом под Волгоградом поместили в реанимацию

Фото: РИА «Новости»

Медики доставили в больницу водителя грузовика КамАЗ, который столкнулся с пассажирским поездом в Волгоградской области. Об этом 360.ru сообщила жена пострадавшего Тамара.

«Ничего пока не знаю, человек сейчас в реанимации», — сказала она.

ЧП произошло ранее в понедельник в результате столкновения поезда № 491 Казань — Адлер с КамАЗом на железнодорожном переезде Гремячая — Котельниково. Движение других составов по этому участку пути приостановили.

В МЧС уточняли, что всего с рельсов сошли восемь вагонов, на месте аварии задействовали 109 единиц техники и 324 специалиста, а также рассматривали вероятность задействования двух вертолетов Ми-8. Точное количество пострадавших на данный момент пока неизвестно. На месте происшествия работают представители Следственного комитета.

В распоряжении 360.ru появилось эксклюзивное видео с места крушения поезда.

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