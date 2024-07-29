Спасатели достали всех пассажиров из сошедших с рельсов вагонов под Волгоградом

Работающие на месте столкновения поезда Казань — Адлер и КамАЗа на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области спасатели извлекли всех пассажиров из опрокинувшихся вагонов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС .

В ведомстве добавили, что в ближайшее время на место приедут кран и тяжелая инженерная техника для поднятия части упавшего состава. После установки вагонов пассажирам помогут забрать вещи и доставят до станции, куда прибудет резервный поезд, на котором путешественники продолжат свой путь на курорт.

После столкновения и падения семи из девяти сошедших с рельсов вагонов медицинскую помощь на месте оказали более 100 пострадавшим, еще 55 человек, включая помощника машиниста, двух проводников и водителя грузовика, забрали в центральную районную больницу в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в пункты временного размещения в Котельниковском районе доставили 339 человек. За ними приедут автобусы, которые заберут их на станцию Гремячая, куда прибудет резервный состав.