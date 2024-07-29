Пассажирские поезда пустили в объезд после схода вагонов под Волгоградом

Движение пассажирских поездов после схода вагонов на перегоне Гремячее — Котельниково в Волгоградской области изменили. Об этом сообщила пресс-служба РЖД .

В компании уточнили, что поезда Nº354 Имеретинский Курорт — Пермь и Nº510 Новороссийск — Казань поехали через станции Куберле, Волгодонская, Морозовская и Петров Вал с выходом на основной маршрут через Волгоград.

В обратном направлении по измененному маршруту через станции Петров Вал, Морозовская, Волгодонская и Куберле в с выходом на основной маршрут поехали поезда Nº127 Красноярск — Адлер и Nº235 Тында — Анапа.

«Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, задержанных в связи со сходом пассажирского поезда на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области», — уточнили в пресс-службе.

По последним данным, в результате столкновения на путях поезда Москва — Казань и КамАЗа с рельс сошли девять вагонов, из которых семь опрокинулись.

Общее число пострадавших превысило 100 человек, из них 15 детей и 15 взрослых доставили в Котельниковскую центральную больницу. Состояние водителя грузовика и одной пассажирки поезда врачи оценили как тяжелое. Остальные госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести.