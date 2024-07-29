Пассажиры сошедшего с рельсов поезда Казань — Адлер на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области находятся в шоковом состоянии после аварии. Об этом заявил губернатор региона Андрей Бочаров.

Он добавил, что с эвакуированными с места аварии сейчас работают специалисты, получившими ранения занимаются врачи Котельниковской центральной районной больницы.

«У людей шок, это понятно. Но они очень по-доброму отзываются о действиях тех, кто пришел им незамедлительно на помощь в тяжелой ситуации. 339 человек находятся в пунктах временного размещения непосредственно в Котельниковском районе», — привела слова Бочарова пресс-служба правительства региона.

Бочаров добавил, что пообщаться с пассажирами, кто не пострадал или получил незначительные травмы было важно, чтобы понять, готовы ли они ехать дальше в Адлер. От этого зависит дальнейшая работа перевозчика, в том числе по переноске багажа в новый состав.

В пресс-службе РЖД сообщили, что для желающих продолжить путешествие пассажиров из Волгограда выехал резервный поезд, который прибудет на станцию Гремячая. Туда из пунктов временного размещения пассажиров отвезут на автобусах.

Девять вагонов поезда Казань — Адлер сошли с рельсов на перегоне между станциями Гремячая и Котельниково в Волгоградской области после столкновения состава с КамАЗом. По предварительным данным, водитель грузовика проигнорировал предупреждающие сигналы и выехал на пути.

Госпитализация понадобилась 55 пострадавшим, в том числе помощнику машиниста, двум проводникам и водителю большегруза. Медицинскую помощь на месте получили более 100 человек.