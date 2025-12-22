Сегодня 11:23 Генерала Сарварова подорвали на парковке в Москве: кто стоит за этой расправой 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Происшествия

Убийства

СБУ

Преступления

Военные

Взрывы

Машины

Москва

Генерал-лейтенанта Фанила Сарварова убили утром в Москве: военного подорвали в его Kia на парковке на улице Ясеневой. Пострадавшего успели госпитализировать, но врачи не смогли его спасти. Главное о ЧП к этому часу — в материале 360.ru.

Взрыв авто в Орехово-Борисове 22 декабря Иномарка Kia взорвалась утром 22 декабря на парковке ЖК в столичном районе Орехово-Борисово — жители услышали громкий звук в 06:55. ЧП произошло на улице Ясеневой. Kia Sorento получила серьезные повреждения, водитель оказался заблокирован в автомобиле. Пострадавшего долго пытались вызволить, спасти его не удалось. Среди местных жителей обошлось без раненых, но повреждения в результате взрыва получили минимум семь припаркованных машин. Известно, что перед взрывом автомобиль успел тронуться и проехать несколько метров.

Кто погиб при взрыве авто в Москве Медики боролись за жизнь пострадавшего при взрыве — мужчина получил множественные осколочные ранения ног, закрытые переломы и перелом лицевой кости. Однако спасти его не получилось. Погибшим оказался российский военнослужащий. «По данным следствия, утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Фанил Сарваров», — уточнили в СК. По этому факту следователи завели дело по двум статьям: убийство, совершенное общеопасным способом, и незаконный оборот взрывчатых веществ. По поручению председателя СК Александра Бастрыкина для оказания практической помощи в раскрытии преступления привлекли опытных следователей-криминалистов центрального аппарата.

Что известно об убитом в Москве генерале Сарварове Фанил Сарваров родился 11 марта 1969 года в Гремячинске Пермской области. В 1990-м окончил Казанское высшее танковое командное училище, в 1999 году — Военную академию бронетанковых войск имени маршала Советского Союза Малиновского, в 2008-м — Военную академия Генштаба ВС России. В период между 1992 и 2003 годами участвовал в осетинско-ингушском конфликте и контртеррористической операции в Чечне. В 2015-2016 годах — в организации военной помощи законному правительству Сирии. Получил звание генерал-майора в 2024 году. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, «За военные заслуги», орденами Мужества и Суворова.

Версия следствия о взрыве машины Согласно одной из версий следствия, убийство генерала Сарварова организовали украинские спецслужбы, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. «Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами», — подчеркнула она. Ход расследования дела поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета и прокуратуре. Предположительно, причиной взрыва стала магнитная мина.

Что видели очевидцы взрыва в Орехово-Борисове Местные жители услышали сильный грохот около семи часов утра. «Был очень сильный грохот где-то в 06:55, очень похожий на взрыв. Под окном у машин сразу сигнализации сработали. Где-то через шесть-семь минут приехали пожарные, полиция и первая скорая. Живем как раз напротив ЖК „Ясеневая 14“, взрыв был у них во дворе», — рассказала очевидица Ольга. «Под окном в 06:55 прогремел взрыв. Думали, что беспилотник сбили, потом показалось, что СВУ сработало в машине. Говорят, что военный, сейчас его достали из машины и реанимируют», — добавила жительница Екатерина. «Я проснулась от громкого взрыва. Мне муж говорит: „Может, дрон какой-то или квартира взорвалась?“ А у меня сестра живет в этом доме. Я думала, что-то с ней случилось, и побежала сюда. Взрыв был на весь район. У меня подружка на Гурьевском живет, она мне позвонила, говорит: „Что случилось?“ Я говорю: „Пойду узнаю, что здесь случилось“. А здесь взрыв машины», — поделилась другая местная жительница.