«Взрыв на весь район». Появились новые кадры с места ЧП на парковке в Орехово-Борисове

Взрыв иномарки на парковке в Орехово-Борисове слышал весь район. В распоряжении 360.ru появились новые кадры с места происшествия.

На видео сняли работу полицейских и экстренных служб. Место ЧП оцепили.

Также очевидица Елена рассказала 360.ru новые подробности случившегося.

«Я проснулась от громкого взрыва. Мне муж говорит: „Может, дрон какой-то или квартира взорвалась?“ А у меня сестра живет в этом доме. Я думала, что-то с ней случилось, и побежала сюда. Взрыв был на весь район. У меня подружка на Гурьевском живет, она мне позвонила, говорит: „Что случилось?“ Я говорю: „Пойду узнаю, что здесь случилось“. А здесь взрыв машины», — поделилась Елена.

Она добавила, что взрыв произошел ближе к 07:00.

«Взрыв был конкретный вообще», — подчеркнула очевидица.

В результате ЧП пострадал один человек — водитель иномарки. Он получил осколочные ранения ног и перелом лицевой кости.