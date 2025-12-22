Врачи не смогли спасти пострадавшего при подрыве авто в Москве

Военнослужащий погиб в результате взрыва машины на парковке в Орехово-Борисове утром 22 декабря. Об этом сообщила пресс-служба СК .

«В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Фанил Сарваров», — заявили следователи.

По их данным, машина взорвалась из-за СВУ, установленного под днищем. СК возбудил уголовное дело об убийстве, совершенном общеопасным способом, и незаконном обороте взрывчатки.

К расследованию привлекли опытных следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства. Специалисты осматривают место ЧП.

«Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами», — добавили в СК.

Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование дела. Среди местных жителей никто не пострадал.