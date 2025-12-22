Автомобиль в районе Орехово-Борисово в Москве взорвался в 06:55. Подробности ЧП 360.ru рассказали очевидцы.

«Был очень сильный грохот где-то в 06:55, очень похожий на взрыв. Под окном у машин сразу сигнализации сработали. Где-то через шесть-семь минут приехали пожарные, полиция и первая скорая. Живем как раз напротив ЖК „Ясеневая 14“, взрыв был у них во дворе», — сообщила местная жительница Ольга.

Другая очевидица Екатерина сравнила громкий звук со взрывом БПЛА.

«Под окном в 06:55 прогремел взрыв. Думали, что беспилотник сбили», — заявила она.