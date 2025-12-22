Взорванную Kia в Москве осматривают эксперты в защитных костюмах

На месте происшествия на парковке на улице Ясеневая продолжают работать следователи и криминалисты. Взорванную Kia осматривают специалисты в защитных костюмах.

По последним данным, мужчину, который находился в автомобиле в момент взрыва, смогли деблокировать. В тяжелом состоянии пострадавшего госпитализировали.

У него выявили перелом лицевой кости, осколочные ранения ног, уточнял источник 360.ru. По факту случившегося возбудили уголовное дело, но статью в СК пока не уточняли.

Прокуратура Москвы контролирует расследование. Среди местных жителей во время взрыва никто не пострадал, но повреждения получили как минимум семь автомобилей.

Известно, что машина, в которой находился мужчина, успела проехать несколько метров перед взрывом.