Как минимум семь авто пострадали при взрыве Kia на парковке в Москве

Shot: минимум семь машин пострадали при взрыве Kia на парковке в Москве

В результате взрыва иномарки Kia на парковке в Москве пострадали как минимум семь стоящих неподалеку автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Водитель Kia находится в тяжелом состоянии, пока он заблокирован в машине. Что именно взорвалось, пока неизвестно, но объект находился в передней части иномарки.

На месте работает скорая помощь и оперативные службы. Очевидцы сообщали 360.ru, что слышали сильный грохот примерно в 06:55, под окнами дома сразу заревели автомобильные сигнализации.

Следственный комитет подтвердил взрыв на парковке на улице Ясеневой, пострадал один человек. Ведомство завело уголовное дело.