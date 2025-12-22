Водитель Kia успел проехать несколько метров до взрыва на парковке в Москве

Водитель машины Kia Sorento, взорвавшейся на парковке в Москве, успел проехать несколько метров. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По его данным, осколки повредили как минимум семь автомобилей, Kia находилась посередине парковки на улице Ясеневой. Водителя из-за взрыва зажало внутри машины, сейчас ему оказывают помощь медики.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, на место ЧП прибыли криминалисты. Канал отметил, что взрыв пришелся на переднюю часть машины.

По данным источника 360.ru, водителя контузило, среди других людей никто не пострадал. Очевидица рассказала, что взрыв в районе Орехово-Борисово прогремел примерно в 06:55, из-за него под окнами сработали сигнализации.

В пресс-службе СК подтвердили, что в ближайшее время назначат ряд экспертиз, в том числе медицинскую и взрывотехническую.