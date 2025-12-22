Водитель взорвавшегося в Москве авто получил осколочные ранения ног и переломы

Водитель авто, который находил внутри взорвавшегося автомобиля в Орехово-Борисове, получил множество травм. Об этом сообщил источник 360.ru.

Пострадавшему диагностировали множественные осколочные ранения ног и закрытые переломы, в том числе лицевой кости.

«Госпитализирован в Городскую клиническую больницу имени Юдина», — уточнил источник.

По его данным, на месте взрыва работают полиция, Росгвардия и скорая помощь. Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Подробности происшествия уточняются.

Следователи завели уголовное дело, специалисты приступили к осмотру места происшествия. Вскоре назначат экспертизы, в том числе медицинскую и взрывотехническую.