Водитель взорвавшегося в Москве авто получил осколочные ранения ног и переломы
Водитель авто, который находил внутри взорвавшегося автомобиля в Орехово-Борисове, получил множество травм. Об этом сообщил источник 360.ru.
Пострадавшему диагностировали множественные осколочные ранения ног и закрытые переломы, в том числе лицевой кости.
«Госпитализирован в Городскую клиническую больницу имени Юдина», — уточнил источник.
По его данным, на месте взрыва работают полиция, Росгвардия и скорая помощь. Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Подробности происшествия уточняются.
Следователи завели уголовное дело, специалисты приступили к осмотру места происшествия. Вскоре назначат экспертизы, в том числе медицинскую и взрывотехническую.