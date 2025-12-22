Легковой автомобиль взорвался на парковке в Орехово-Борисове

На парковке в районе Орехово-Борисово в Москве взорвался легковой автомобиль. Об этом сообщил источник 360.ru. По предварительным данным, в результате ЧП пострадал мужчина, он находился внутри иномарки в момент взрыва.

Также повреждения получили стоявшие рядом машины. На месте работают оперативные службы и скорая помощь, все подробности происшествия уточняются.

Очевидица Ольга сообщила 360.ru, что сильный грохот прозвучал примерно в 06:55. Под окнами дома сработали автомобильные сигнализации.

«Где-то через шесть-семь минут приехали пожарные, полиция и первая скорая. Живем как раз напротив ЖК „Ясеневая 14“, взрыв был у них во дворе», — рассказала она.

Ранее взрыв прогремел в Банном переулке в Сходне недалеко от почтового отделения. Два человека пострадали.