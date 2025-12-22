Неизвестные подорвали генерала Сарварова в Москве: СК возбудил дело по двум статьям

СК: при взрыве машине в Москве погиб генерал Сарваров

Уголовное дело об убийстве, совершенном общеопасным способом и незаконном обороте взрывчатых веществе возбудили после подрыва иномарки в Москве. В результате ЧП погиб генерал -лейтенант Фанил Сарваров.

«Для оказания практической помощи в раскрытии преступления направлены опытные следователи-криминалисты центрального аппарата», — заявили в СК.

Сейчас эксперты продолжают осмотр места происшествия. Следствие назначит необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская и взрывотехническая. Сейчас правоохранители допрашивают свидетелей и очевидцев, изучают камеры видеонаблюдения.

Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами.