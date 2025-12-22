Прокуратура взяла под контроль расследование взрыва авто в Москве

Прокуратура Москвы следит за расследованием взрыва машины на улице Ясеневой, где пострадал человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По поручению прокурора Москвы Максима Жука на месте работу правоохранительных органов координирует прокурор Южного административного округа Дмитрий Ткачев», — уточнили в прокуратуре.

Прокуратура Москвы контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

Следователи и криминалисты из столичного СК вместе с оперативными службами осматривают место происшествия. Специалисты назначат несколько экспертиз, включая медицинскую и взрывотехническую.

Автомобиль в районе Орехово-Борисово взорвался в 06:55. Как рассказали очевидцы, был очень сильный грохот, похожий на взрыв БПЛА. Пострадал водитель Kia. Он находится в тяжелом состоянии. Как минимум семь машин получили повреждения.