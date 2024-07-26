Сегодня 17:25 Убийство за деньги и гражданство. Что известно о подрывнике машины в Москве 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Происшествия

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Евгения Серебрякова экструдировали в Россию. Он уже рассказывает следователям, как из банковского аналитика стал наемным убийцей. Жизнь незнакомого человека стоила для террориста всего 10 или 20 тысяч долларов и украинский паспорт в придачу. Однако вместо этого преступник получит достойное наказание.

Взрыв машины в Москве Рано утром 24 июля на Синявинской улице в Москве взорвалась Toyota Land Cruiser. Взрыв был такой силы, что его услышали все жильцы — ударная волна дошла до 25 этажа. В тот момент в автомобиле находились двое: мужчина на водительском месте и женщина рядом с ним. Лицо пассажирки было посечено осколками, водителю оторвало ступни, но он нашел в себе силы самостоятельно оказать себе первую помощь. Прохожие вызвали медиков и полицию. Пострадавших отправили в Боткинскую больницу, а искореженной машиной занялись криминалисты. Они выяснили, что к ее днищу прикрепили самодельную взрывчатку мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Она сдетонировала, когда водитель и женщина садились в авто.

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Кто был жертвой взрыва Сразу после происшествия многие СМИ написали, будто целью покушения стал генерал-майор Андрей Торгашов и его жена. Однако мужчина опроверг эти сведенья: по его словам, он никогда не жил на Синявинской и Toyota Land Cruiser у него в жизни не было. Это же подтвердила и его супруга.

Раненный взрывом оказался тезкой и однофамильцем офицера. Это был полковник Генштаба Андрей Торгашов, который, по некоторым данным, участвовал в СВО. Его жена сообщила, что мужчине сделали операцию и он все еще находится в больнице. Соседи рассказали, что семья военных зарекомендовала себя очень хорошо. Взрослые — доброжелательных люди, четверо детей довольно коммуникабельные. Среди жителей дома у Торгашовых точно не было недоброжелателей.

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Кто установил бомбу Следователи довольно быстро вышли на след подозреваемого: он попал на камеры наблюдения, когда в ночь перед взрывом прикреплял самодельное взрывное устройство к днищу машины. Скоро стало известно, что подрывником мог быть 29-летний Евгений Серебряков. Он родился в Урюпинске, был одним из лучших учеников в лицее и за свои успехи получил стипендию губернатора Волгоградской области. Неоднократно становился призером различных конкурсов по истории. Получив аттестат, поступил в ВШЭ, после работал в банке аналитиком, в последнее время искал работу риск-менеджера.

Фото: РИА «Новости»

Серебряков был католиком и прислуживал министрантом (что-то вроде алтарника) в московском Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. При этом генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери священник Кирилл Горбунов заявил 360.ru, что мужчина не был частым прихожанином.

Фото: Евгений Серебряков прислуживает священнику в католическом храме / РИА «Новости»

Последние семь лет Серебряков снимал квартиру в Пресненском районе Москвы, из сожителей — только кошки. Их он пристроил другим хозяевам накануне преступления, а сам под видом туриста сбежал в Турцию.

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Серебряков прибыл в Турцию около 10 часов утра, а менее чем через час на него пришел запрос от российского отделения Интерпола. Поскольку террорист забронировал в аэропорту Бодрума автомобиль каршеринга, турецкие полицейские смогли быстро обнаружить его местоположение. Преступника «вели» около 50 километров и наконец арестовали. Кстати, выяснилось, что в Турции Серебряков встречался со своим куратором из Украины. Все-таки не зря же выпускник ВШУ вдруг начал писать свое имя сменил в соцсетях по-украински. Рано утром 26 июля террориста экструдировали в Россию.

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Цена убийства Серебряков утверждает, что начал сотрудничать с украинскими спецслужбами с прошлого года. По собственному велению, по своему хотению мужчина нашел в интернете некоего Илью из СБУ. Они перенесли общение в малопопулярный мессенджер Wire, а после встретились лично в Стамбуле. Хотя Серебряков позиционировал себя как противника вооруженных конфликтов и искреннего сторонника Украины, он не собирался работать бесплатно. Когда куратор предложил ему убить российского офицера, он также пообещал украинское гражданство и вознаграждение от 10 до 20 тысяч долларов (видимо, все зависело от звания жертвы). Банковский аналитик легко согласился отнять человеческую жизнь. Он забрал компоненты для самодельного взрывчатого устройства в схроне на территории Рузского городского округа, а потом по инструкции собрал саму бомбу.

После бегства в Турцию Серебряков собирался забрать свое вознаграждение и новые документы, купить лодку и отправиться в Грецию. Похоже, ему даже не приходило в голову, что есть еще одно «вознаграждение» для террориста — солидный тюремный срок, а может быть и пожизненное заключение. Только за покушение на убийство и незаконный оборот взрывчатых веществ мужчине могут присудить до 20 лет тюрьмы. Стоит напомнить, что «коллега» Серебрякова, террористка Трепова была осуждена на 27 лет лишения свободы.