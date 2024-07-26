Убийство за деньги и гражданство. Что известно о подрывнике машины в Москве
Евгения Серебрякова экструдировали в Россию. Он уже рассказывает следователям, как из банковского аналитика стал наемным убийцей. Жизнь незнакомого человека стоила для террориста всего 10 или 20 тысяч долларов и украинский паспорт в придачу. Однако вместо этого преступник получит достойное наказание.
Взрыв машины в Москве
Рано утром 24 июля на Синявинской улице в Москве взорвалась Toyota Land Cruiser. Взрыв был такой силы, что его услышали все жильцы — ударная волна дошла до 25 этажа.
В тот момент в автомобиле находились двое: мужчина на водительском месте и женщина рядом с ним. Лицо пассажирки было посечено осколками, водителю оторвало ступни, но он нашел в себе силы самостоятельно оказать себе первую помощь. Прохожие вызвали медиков и полицию.
Пострадавших отправили в Боткинскую больницу, а искореженной машиной занялись криминалисты. Они выяснили, что к ее днищу прикрепили самодельную взрывчатку мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Она сдетонировала, когда водитель и женщина садились в авто.
Кто был жертвой взрыва
Сразу после происшествия многие СМИ написали, будто целью покушения стал генерал-майор Андрей Торгашов и его жена. Однако мужчина опроверг эти сведенья: по его словам, он никогда не жил на Синявинской и Toyota Land Cruiser у него в жизни не было. Это же подтвердила и его супруга.
Раненный взрывом оказался тезкой и однофамильцем офицера. Это был полковник Генштаба Андрей Торгашов, который, по некоторым данным, участвовал в СВО. Его жена сообщила, что мужчине сделали операцию и он все еще находится в больнице.
Соседи рассказали, что семья военных зарекомендовала себя очень хорошо. Взрослые — доброжелательных люди, четверо детей довольно коммуникабельные. Среди жителей дома у Торгашовых точно не было недоброжелателей.
Кто установил бомбу
Следователи довольно быстро вышли на след подозреваемого: он попал на камеры наблюдения, когда в ночь перед взрывом прикреплял самодельное взрывное устройство к днищу машины. Скоро стало известно, что подрывником мог быть 29-летний Евгений Серебряков.
Он родился в Урюпинске, был одним из лучших учеников в лицее и за свои успехи получил стипендию губернатора Волгоградской области. Неоднократно становился призером различных конкурсов по истории. Получив аттестат, поступил в ВШЭ, после работал в банке аналитиком, в последнее время искал работу риск-менеджера.
Серебряков был католиком и прислуживал министрантом (что-то вроде алтарника) в московском Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. При этом генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери священник Кирилл Горбунов заявил 360.ru, что мужчина не был частым прихожанином.
Последние семь лет Серебряков снимал квартиру в Пресненском районе Москвы, из сожителей — только кошки. Их он пристроил другим хозяевам накануне преступления, а сам под видом туриста сбежал в Турцию.
Серебряков прибыл в Турцию около 10 часов утра, а менее чем через час на него пришел запрос от российского отделения Интерпола. Поскольку террорист забронировал в аэропорту Бодрума автомобиль каршеринга, турецкие полицейские смогли быстро обнаружить его местоположение.
Преступника «вели» около 50 километров и наконец арестовали. Кстати, выяснилось, что в Турции Серебряков встречался со своим куратором из Украины. Все-таки не зря же выпускник ВШУ вдруг начал писать свое имя сменил в соцсетях по-украински. Рано утром 26 июля террориста экструдировали в Россию.
Цена убийства
Серебряков утверждает, что начал сотрудничать с украинскими спецслужбами с прошлого года. По собственному велению, по своему хотению мужчина нашел в интернете некоего Илью из СБУ. Они перенесли общение в малопопулярный мессенджер Wire, а после встретились лично в Стамбуле.
Хотя Серебряков позиционировал себя как противника вооруженных конфликтов и искреннего сторонника Украины, он не собирался работать бесплатно. Когда куратор предложил ему убить российского офицера, он также пообещал украинское гражданство и вознаграждение от 10 до 20 тысяч долларов (видимо, все зависело от звания жертвы).
Банковский аналитик легко согласился отнять человеческую жизнь. Он забрал компоненты для самодельного взрывчатого устройства в схроне на территории Рузского городского округа, а потом по инструкции собрал саму бомбу.
После бегства в Турцию Серебряков собирался забрать свое вознаграждение и новые документы, купить лодку и отправиться в Грецию. Похоже, ему даже не приходило в голову, что есть еще одно «вознаграждение» для террориста — солидный тюремный срок, а может быть и пожизненное заключение.
Только за покушение на убийство и незаконный оборот взрывчатых веществ мужчине могут присудить до 20 лет тюрьмы. Стоит напомнить, что «коллега» Серебрякова, террористка Трепова была осуждена на 27 лет лишения свободы.