Стало известно, как попал в Турцию предполагаемый взрывник авто в Москве

РИА «Новости»: возможный подрывник авто в Москве въехал в Турцию как турист

Фото: РИА «Новости»

Подозреваемый в подрыве внедорожника в Москве мужчина после совершения преступления отправился в Турцию под видом туриста, заявил источник в МВД республики. Там уточнили, что на момент пересечения границы его имени не было в списках разыскиваемых, сообщило РИА «Новости».

Днем 24 июля о задержании мужчины объявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая. По его словам, подозреваемый оказался на территории республики в 09:40. Менее чем через час правоохранители получили запрос от российского отделения Интерпола.

«Этот террорист сегодня совершил теракт в России и сразу же сбежал. Он не числился среди разыскиваемых или лиц, представляющих угрозу, поэтому въехал в Турцию как турист», — уточнил источник.

Взрыв прогремел утром в среду на Синявинской улице в Москве. Пострадали мужчина и женщина в Toyota Land Cruiser Prado. По предварительной информации, взрывное устройство заложили под днище автомобиля в районе водительского сидения. Обоих пострадавших госпитализировали, СК возбудил уголовное дело.

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