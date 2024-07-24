Пострадавший при взрыве внедорожника в Москве сам оказал себе помощь
Мужчина, раненный при взрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на Синявинской улице в Москве, был в сознании и сам сделал себе перевязку. Об этом сообщило РИА «Новости».
Очевидцы происшествия быстро пришли пострадавшему на помощь.
Взрыв прогремел сегодня утром во дворе жилого комплекса «Молжаниново». По предварительной информации, под водительским сиденьем закрепили взрывное устройство мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте.
Мужчине, сидевшему за рулем, оторвало стопы, его госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Полиция ведет расследование произошедшего.
Изначально некоторые Telegram-каналы сообщали, что пострадавшим был замначальника воинской части спутниковой связи Андрей Торгашов, однако его жена опровергла эту информацию, сообщив, что с мужем все в порядке.