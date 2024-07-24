Пострадавший при взрыве внедорожника в Москве сам оказал себе помощь

Мужчина, раненный при взрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на Синявинской улице в Москве, был в сознании и сам сделал себе перевязку. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Очевидцы происшествия быстро пришли пострадавшему на помощь.

Взрыв прогремел сегодня утром во дворе жилого комплекса «Молжаниново». По предварительной информации, под водительским сиденьем закрепили взрывное устройство мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте.

Мужчине, сидевшему за рулем, оторвало стопы, его госпитализировали. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Полиция ведет расследование произошедшего.

Изначально некоторые Telegram-каналы сообщали, что пострадавшим был замначальника воинской части спутниковой связи Андрей Торгашов, однако его жена опровергла эту информацию, сообщив, что с мужем все в порядке.