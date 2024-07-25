Лучший ученик и тихий сосед. Что известно об обвиняемом в подрыве машины на севере Москвы

Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков был одним из лучших учеников в школе и получил стипендию губернатора Волгоградской области за успехи. Информация об этом размещена на сайта лицея Урюпинска.

Мужчина неоднократно становился призером различных конкурсов по истории.

«В результате упорной борьбы Серебряков Евгений занял II место в секции „Военная история края“», — следует из архивных материалов.

Некоторое время Евгений работал аналитиком в банке. Как сообщал RT, на площадках по поиску работы он размещал резюме как риск-менеджер.

По данным Shot, Серебряков-младший снимал квартиру в Пресненском районе Москвы. Соседи отозвались о нем как о «тихом, интеллигентном» человеке. Впрочем, некоторые назвали его «странным».

Взрыв в жилом дворе на севере столицы прогремел ранним утром 24 июля. Сдетонировало взрывное устройство, прикрепленное под днищем внедорожника. В результате пострадала супружеская пара. Мужчина сильно пострадал, но выжил.

Предполагаемого преступника задержали в Турции. Туда он въехал под видом обычного туриста, но практически сразу же на него поступил запрос от российских правоохранителей. Серебряков собирался отправиться в Грецию.

Серебрякову — 29 лет. В соцсетях он писал свое имя на украинском языке. В аккаунте мужчины были фотографии с оружием.