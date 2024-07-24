Стало известно, кому принадлежал взорванный в Москве внедорожник

«Интерфакс»: взорванный в Москве Land Cruiser принадлежал полковнику Генштаба

Фото: РИА «Новости»

Автомобиль Toyota Land Cruiser, взорванный сегодня утром на Синявинской улице в Москве, принадлежал полковнику Генштаба. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

RT добавил, что пострадавшим оказался полный тезка офицера-связиста Андрея Торгашова, который ранее в комментарии 360.ru назвал «враньем» информацию о своем подрыве.

Подозреваемый сегодня ночью заложил под водительское сиденье внедорожника взрывное устройство мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте, после чего скрылся. Следственный комитет установил его личность.

Пострадавшему при взрыве водителю оторвало стопы, он сам оказал себе первую помощь. После этого его отправили в больницу.

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