«Все это вранье!» Офицер Торгашов опроверг сообщения о подрыве в авто

Офицер Торгашов заявил, что в Москве взорвался не его автомобиль

Офицер Андрей Торгашов назвал враньем информацию о подрыве его автомобиля на севере Москвы утром 24 июля. Свою позицию он высказал в комментарии 360.ru.

«Ко мне это никакого отношения не имеет. У меня все в порядке», — заявил он.

Торгашов не исключил, что подаст в суд на СМИ, использовавшие его фотографию для иллюстрации новости, и потребует опровержения и компенсации за моральный ущерб.

«Я знаю, что это, скорее всего, украинские ЦИПсО работают», — подчеркнул офицер.

Он уточнил, что находится на военной пенсии и проживает в Лобне, а в указанном районе Москвы никогда не был.

«Все это вранье! Сначала надо разбираться, а потом уже [писать]» — отметил он.

Взорванный автомобиль, с его слов, тоже принадлежит кому-то другому.

«У меня никогда в жизни не было машины такой», — подчеркнул Торгашов.

Ранее жена офицера сообщила, что он здоров и невредим.

Автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался у дома на Синявинской улице в Москве сегодня утром. Водителю оторвало стопы, при этом он был в сознании и сам оказал себе первую помощь. Следственные органы выясняют обстоятельства случившегося.