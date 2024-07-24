«Все это вранье!» Офицер Торгашов опроверг сообщения о подрыве в авто
Офицер Торгашов заявил, что в Москве взорвался не его автомобиль
Офицер Андрей Торгашов назвал враньем информацию о подрыве его автомобиля на севере Москвы утром 24 июля. Свою позицию он высказал в комментарии 360.ru.
«Ко мне это никакого отношения не имеет. У меня все в порядке», — заявил он.
Торгашов не исключил, что подаст в суд на СМИ, использовавшие его фотографию для иллюстрации новости, и потребует опровержения и компенсации за моральный ущерб.
«Я знаю, что это, скорее всего, украинские ЦИПсО работают», — подчеркнул офицер.
Он уточнил, что находится на военной пенсии и проживает в Лобне, а в указанном районе Москвы никогда не был.
«Все это вранье! Сначала надо разбираться, а потом уже [писать]» — отметил он.
Взорванный автомобиль, с его слов, тоже принадлежит кому-то другому.
«У меня никогда в жизни не было машины такой», — подчеркнул Торгашов.
Ранее жена офицера сообщила, что он здоров и невредим.
Автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался у дома на Синявинской улице в Москве сегодня утром. Водителю оторвало стопы, при этом он был в сознании и сам оказал себе первую помощь. Следственные органы выясняют обстоятельства случившегося.