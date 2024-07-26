Обвиняемый в подрыве авто в Москве рассказал, сколько ему обещали за убийство

Серебряков рассказал, что куратор СБУ предложил ему убить офицера за $10-20 тыс.

Подозреваемому в подрыве машины в Москве Евгению Серебрякову предложили за убийство российского офицера от 10 до 20 тысяч долларов. Об этом он сам рассказал в ходе допроса, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.

По его словам, подрыв автомобиля он совершил по заданию сотрудника СБУ. С представителем украинской спецслужбы подозреваемый встречался в Стамбуле.

«Я начал общение в неким Ильей, который, как я предполагаю, является сотрудником СБУ. Мы с ним общались в Wire, также была одна встреча в Стамбуле», — отметил Серебряков.

Он заверил, что вышел на связь со спецслужбами Украины по своему желанию еще в феврале прошлого года. Задержанный переписывался с куратором, который предложил ему убить российского офицера. Для этого по инструкции Серебряков собрал самодельную взрывчатку, а компоненты для нее забрал в Рузском городском округе.

Мужчина добавил, что за убийство российского офицера ему обещали заплатить до 20 тысяч долларов и выдать украинский паспорт.

Подрыв автомобиля произошел ранним утром 20 июля на Синявинской улице в Москве. В резултьате происшествия водителю оторвало стопы. Через два дня подозреваемого в совершении преступления доставили в Россию из Турции.