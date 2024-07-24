Исполнитель подрыва авто на севере Москвы сбежал в Турцию

Глава ФСБ Бортников сообщил о побеге в Турцию исполнителя подрыва авто в Москве

Исполнитель подрыва автомобиля на севере Москвы сбежал в Турцию. Об этом сообщил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

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